Бущан - о переходе в Аль-Шабаб: Шаблий сказал: "Надо будет рубиться с президентом"

Украинский голкипер Георгий Бущан рассказал, как происходил его переход из киевского "Динамо" в саудовский "Аль-Шабаб".

"В эту зиму, в это трансферное окно я уже никуда не собирался. До этого во время трансферного окна я себе мечтал куда-то перейти, где-то поехать поиграть в нормальном чемпионате, попробовать свои силы в более сильном чемпионате. Таких предложений не было, потому что для команд из Европы у меня уже и возраст был, и надо было за меня деньги платить. Поэтому я не был интересен для клубов, как другие игроки. Мне не 20-25 лет. Такие трансферы, как у меня, происходят, когда команде нужен готовый вратарь.

На это трансферное окно я ничего не собирался. Так случилось, что Вадим [Шаблий] меня набрал. Говорит: "Есть такое". Я говорю: "Давай". Говорит: "Надо будет рубиться с президентом". Я говорю: "Ну давай".

Все было нормально, мне пошли навстречу, потому что это была для меня возможность. Президент пошел мне навстречу, потому что я что-то сделал для клуба, столько лет я был в клубе. За мной был человек, который готов и меня заменит, не будет никакой разницы в воротах.

Также Андрей Николаевич Ярмоленко приложил свою руку к этому. Недели 2-3 продолжались переговоры, и я поехал", - сказал Бущан.