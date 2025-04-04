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Бущан - о переходе в Аль-Шабаб: Шаблий сказал: "Надо будет рубиться с президентом"

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В переговорах также участвовал Ярмоленко

Бущан - о переходе в Аль-Шабаб: Шаблий сказал: "Надо будет рубиться с президентом"

instagram.com/alshababsaudifc

Новина українською

Украинский голкипер Георгий Бущан рассказал, как происходил его переход из киевского "Динамо" в саудовский "Аль-Шабаб".

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"В эту зиму, в это трансферное окно я уже никуда не собирался. До этого во время трансферного окна я себе мечтал куда-то перейти, где-то поехать поиграть в нормальном чемпионате, попробовать свои силы в более сильном чемпионате. Таких предложений не было, потому что для команд из Европы у меня уже и возраст был, и надо было за меня деньги платить. Поэтому я не был интересен для клубов, как другие игроки. Мне не 20-25 лет. Такие трансферы, как у меня, происходят, когда команде нужен готовый вратарь.

На это трансферное окно я ничего не собирался. Так случилось, что Вадим [Шаблий] меня набрал. Говорит: "Есть такое". Я говорю: "Давай". Говорит: "Надо будет рубиться с президентом". Я говорю: "Ну давай".

Все было нормально, мне пошли навстречу, потому что это была для меня возможность. Президент пошел мне навстречу, потому что я что-то сделал для клуба, столько лет я был в клубе. За мной был человек, который готов и меня заменит, не будет никакой разницы в воротах.

Также Андрей Николаевич Ярмоленко приложил свою руку к этому. Недели 2-3 продолжались переговоры, и я поехал", - сказал Бущан.

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Источник:
YouTube-канал Ігоря Циганика
Опубликовал: Алина Ерофеева
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