Бущан - о невызове в сборную Украины: Меня понемногу списывают

Украинский голкипер "Аль-Шабаба" Георгий Бущан отреагировал на то, что не попал в заявку сборной Украины на мартовские матчи Лиги наций против Бельгии.

"Когда я ездил поездом два дня, а потом после игры надо было ехать в сборную, то я ехал. А сейчас... Не вызвали. Может, я просто уже старый для Украины? Я не знаю. Меня понемногу списывают.

Здесь я приехал, мне только 30 лет. Говорят, что у меня полкарьеры впереди. Отношение по сравнению с Украиной отличается. В 30 лет я уже слышал, что надо уже делать какое-то омоложение в следующем году. И ты уже начинаешь задумываться: "30 лет, чемпионат Украины... Что-то не то". Сюда я приехал и чувствую, что я хочу еще жить. Еще хочется поиграть. Да, здесь жарковато, но ничего страшного. Насчет сборной, я очень-очень-очень расстроился", - сказал Георгий.