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Воспитанник Динамо продолжит карьеру во втором дивизионе Польши

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Новый клуб украинца

Воспитанник Динамо продолжит карьеру во втором дивизионе Польши

chrobry-glogow.pl

Новина українською

26-летний украинский защитник Мирослав Мазур перешел в польский "Хробры Глогув".

Контракт между сторонами рассчитан до конца нынешнего сезона. Впрочем, в соглашении есть опция его продления.

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Мазур - воспитанник киевского "Динамо". После ухода из системы "бело-синих" Мирослав немного поиграл в Украине, а с 2019-го года выступал в зарубежных чемпионатах (в Молдове, Швеции, Польше и Литве).

На данный момент "Хробры Глогув" занимает 16-ю строчку в турнирной таблице второго дивизиона Польши.

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Польша Динамо (Киев) трансфер Мирослав Мазур
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Источник:
Chrobry Glogow
Опубликовал: Александр Бураков
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