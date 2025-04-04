Воспитанник Динамо продолжит карьеру во втором дивизионе Польши
Новый клуб украинца
chrobry-glogow.pl
26-летний украинский защитник Мирослав Мазур перешел в польский "Хробры Глогув".
Контракт между сторонами рассчитан до конца нынешнего сезона. Впрочем, в соглашении есть опция его продления.
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Мазур - воспитанник киевского "Динамо". После ухода из системы "бело-синих" Мирослав немного поиграл в Украине, а с 2019-го года выступал в зарубежных чемпионатах (в Молдове, Швеции, Польше и Литве).
На данный момент "Хробры Глогув" занимает 16-ю строчку в турнирной таблице второго дивизиона Польши.
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