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Молодой украинский полузащитник продлил контракт с польским клубом

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Получил шанс закрепиться в команде

Молодой украинский полузащитник продлил контракт с польским клубом

Фото - WKS Śląsk Wrocław

Новина українською

Молодой украинский полузащитник продлил контракт с польским клубом, выступающим в Экстраклясе.

На официальном сайте "Шленска" говорится о том, что Егор Шарабура продлил контракт с командой до 30-го июня 2027 года. Его соглашение предусматривает опцию продления на еще один год.

В сентябре 2022 года Егор Шарабура присоединился к клубу из Вроцлава, играя за молодежную команду в возрасте до 19 лет, а затем он попал во вторую команду "Шленска", со временем став одним из ее лидеров.

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В этом сезоне 21-летний украинец забил 8 голов и отдал 5 ассистов в 20 матчах за вторую команду "Шленска" в четвертом по силе дивизионе Польши. Также он принял участие в 4 матчах за основную команду, проведя на поле суммарно 58 минут.

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Источник:
WKS Śląsk Wrocław
Опубликовал: Андрей Журба
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