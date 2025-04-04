Бущан оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии
Сравнил с Лигой Европы
x.com/AlShababSaudiFC
Украинский голкипер "Аль-Шабаба" Георгий Бущан поделился мыслями относительно уровня чемпионата Саудовской Аравии.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Здесь не такая высокая интенсивность, потому что немного сложные погодные условия.
То, что я чувствую - это уровень Лиги Европы, крепкая Лига Европы на 100%. К большому сожалению, он сильнее, чем чемпионат Украины, потому что здесь есть разница в качестве, какие игроки здесь играют, какие они принимают решения. Здесь в каждой команде веселые нападающие, надо быть постоянно готовым, потому что в каждой игре у меня минимум 2-3 выхода один на один.
Понимал ли я, куда я еду? Когда мне сообщили о таком варианте, то начал следить. В первом матче у меня была такая улыбка, пока не пропустил. Чемпионат техничный, люди играют, как местные, так и легионеры. Атмосфера на каждом стадионе прикольная.
Не ветеранский ли здесь футбол? Сейчас, когда уже температура 40 градусов – да (улыбается)", - рассказал Бущан.
Популярное сейчас
- "Думаю, он понимает это". Степаненко сказал все, что думает о Реброве
- Травма Лунина, проигранные выборы Шевченко и жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. Главные новости за 3 апреля
- Журналист: Не переживаю за судьбу Динамо, если Суркисы захотят его продать
- Яремчук поспособствовал. Олимпиакос вышел в финал Кубка Греции
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта