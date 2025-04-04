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Бущан оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии

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Сравнил с Лигой Европы

Бущан оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии

x.com/AlShababSaudiFC

Новина українською

Украинский голкипер "Аль-Шабаба" Георгий Бущан поделился мыслями относительно уровня чемпионата Саудовской Аравии.

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"Здесь не такая высокая интенсивность, потому что немного сложные погодные условия.

То, что я чувствую - это уровень Лиги Европы, крепкая Лига Европы на 100%. К большому сожалению, он сильнее, чем чемпионат Украины, потому что здесь есть разница в качестве, какие игроки здесь играют, какие они принимают решения. Здесь в каждой команде веселые нападающие, надо быть постоянно готовым, потому что в каждой игре у меня минимум 2-3 выхода один на один.

Понимал ли я, куда я еду? Когда мне сообщили о таком варианте, то начал следить. В первом матче у меня была такая улыбка, пока не пропустил. Чемпионат техничный, люди играют, как местные, так и легионеры. Атмосфера на каждом стадионе прикольная.

Не ветеранский ли здесь футбол? Сейчас, когда уже температура 40 градусов – да (улыбается)", - рассказал Бущан.

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Источник:
YouTube-канал Ігоря Циганика
Опубликовал: Алина Ерофеева
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