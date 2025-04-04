Источник: Лунин отыграл больше половины матча Реала с травмой

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин провел большую часть игры против "Реал Сосьедада" (3:3) в Кубке Испании с травмой.

По информации журналиста El Chiringuito, дискомфорт 26-летний футболист почувствовал на 50-й минуте. После поединка, который в итоге продлился 120 минут, у него был диагностирован разрыв камбаловидной мышцы.

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Тренерский штаб "Реала" рассматривает возможность сделать Лунину уколы к матчу с "Валенсией" в Ла Лиге, но есть риск, что это может усугубить проблему.

Также в стане "сливочных" надеются, что конкурент Андрея Тибо Куртуа вернется в строй на поединок с "Арсеналом" в Лиге чемпионов.