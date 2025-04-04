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"Адвокаты работают". Экс-нападающий Шахтера рассказал о расторжении контракта с клубом и состоянии судебного процесса

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"Адвокаты работают". Экс-нападающий Шахтера рассказал о расторжении контракта с клубом и состоянии судебного процесса

Фото: LechiaGdansk

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Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Богдан Вьюнник рассказал о причинах расторжения контракта с клубом и поделился деталями о своем переходе в "Лехию".

"У меня есть адвокаты, которые работают над иском "Шахтера". Оставляю это им, чтобы сосредоточиться на футболе. Жду того, каким будет финал этой истории. Пока не знаю всех деталей, как уже сказал, я оставил это соответствующим людям.

Почему я выбрал "Лехию" вместо "Шахтера"? Хороший вопрос. Я был в "Шахтере" очень много лет и хотел стать там игроком первой команды, иметь регулярную игровую практику. У меня были некоторые недоразумения с руководством клуба, поэтому мы не смогли с ними договориться. У меня остался только один вариант, чтобы продолжать играть в футбол.

После расторжения соглашения с "Шахтером", "Лехия" протянула мне руку помощи, за что я им очень благодарен. Каждая сторона имеет свой взгляд на эту ситуацию. Я просто хотел дальше играть в футбол и двигаться к осуществлению своих мечтаний. Я не видел другого выхода, кроме как разрыв контракта с "Шахтером", — сказал Вьюнник для Przegląd Sportowy.

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Напомним, что Богдан Вьюнник присоединился к "Лехии" на правах свободного агента в марте 2024 года. За это время 22-летний украинец забил 5 голов и отдал три результативные передачи в 25 матчах за клуб во всех турнирах.

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Шахтер (Донецк) Лехия (Гданьск) Богдан Вьюнник
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Источник:
Sportowy
Опубликовал: Андрей Журба
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