"Адвокаты работают". Экс-нападающий Шахтера рассказал о расторжении контракта с клубом и состоянии судебного процесса

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Богдан Вьюнник рассказал о причинах расторжения контракта с клубом и поделился деталями о своем переходе в "Лехию".

"У меня есть адвокаты, которые работают над иском "Шахтера". Оставляю это им, чтобы сосредоточиться на футболе. Жду того, каким будет финал этой истории. Пока не знаю всех деталей, как уже сказал, я оставил это соответствующим людям.

Почему я выбрал "Лехию" вместо "Шахтера"? Хороший вопрос. Я был в "Шахтере" очень много лет и хотел стать там игроком первой команды, иметь регулярную игровую практику. У меня были некоторые недоразумения с руководством клуба, поэтому мы не смогли с ними договориться. У меня остался только один вариант, чтобы продолжать играть в футбол.

После расторжения соглашения с "Шахтером", "Лехия" протянула мне руку помощи, за что я им очень благодарен. Каждая сторона имеет свой взгляд на эту ситуацию. Я просто хотел дальше играть в футбол и двигаться к осуществлению своих мечтаний. Я не видел другого выхода, кроме как разрыв контракта с "Шахтером", — сказал Вьюнник для Przegląd Sportowy.