Оболонь вышла вперед в поединке с Ингульцом
Классно сыграно в эпизоде
fc.obolon.ua
"Оболонь" открыла счет в матче 23-го тура чемпионата Украины против "Ингульца".
Голом в составе киевлян отметился Константин Бычек. 24-летний полузащитник подхватил мяч после падения Устименко, сместился в центр, и пробил мимо голкипера соперника.
Этот забитый мяч стал для Бычека вторым в текущем сезоне УПЛ.
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