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Оболонь вышла вперед в поединке с Ингульцом

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Классно сыграно в эпизоде

Оболонь вышла вперед в поединке с Ингульцом

fc.obolon.ua

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Оболонь" открыла счет в матче 23-го тура чемпионата Украины против "Ингульца".

Голом в составе киевлян отметился Константин Бычек. 24-летний полузащитник подхватил мяч после падения Устименко, сместился в центр, и пробил мимо голкипера соперника.

Этот забитый мяч стал для Бычека вторым в текущем сезоне УПЛ.

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