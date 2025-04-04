"Обидно. Я ведь не на Марс уехал". Бущан отреагировал на слова Шовковского по поводу его конкуренции с Нещеретом

Украинский кипер саудовского "Аль-Шабаба" Георгий Бущан высказался о своем отношении к главному тренеру "Динамо" Александру Шовковскому.

– Кто такой для тебя Александр Шовковский? Недавно он сказал, что Руслан Нещерет уже последний год-полтора был готов играть, но преимущество на твоей стороне было исключительно за счет опыта.

– В первую очередь, для меня Александр Шовковский – это легенда "Динамо", сборной и украинского футбола. Конкурентом его я не был, потому что он тренировался, а я был где-то рядом. Видимо тоже я был уже готов играть, но не играл тогда. Не знаю...

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Относительно этих слов... Как мне это прокомментировать? Мне было обидно это слышать. Как-то нелогично получается, что более сильный человек не играл, потому что был человек опытный.

Мне было немножко неприятно. Многое начали говорить, когда я уехал. Я поехал молча, чтобы посмотреть, что будет. Посмотрел. Я же не на Луну поехал или на Марс, хотя там погода похожа. Все меня забыли как-то, или недооценивают, не могу понять.