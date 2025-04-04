Лунин, Куртуа или Фран Гонсалес. Анчелотти рассказал, кто будет играть в ближайших матчах Реала
У двух киперов команды проблемы со здоровьем
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о вратарском вопросе перед матчем Ла Лиги с "Валенсией".
"Куртуа чувствует себя гораздо лучше, мы думаем, что он сможет сыграть во вторник против "Арсенала" в Лиге чемпионов.
У нас есть сомнения относительно Лунина, он чувствует дискомфорт. Он сегодня попытается провести тренировки. Если он не сможет сыграть, я полностью доверяю третьему киперу Фран Гонсалесу", - сказал Анчелотти на пресс-конференции.
Напомним, что матч между "Реалом" и "Валенсией" состоится в субботу, пятого апреля в 17:15.
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Источник:Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
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