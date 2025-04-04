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Лунин, Куртуа или Фран Гонсалес. Анчелотти рассказал, кто будет играть в ближайших матчах Реала

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У двух киперов команды проблемы со здоровьем

Лунин, Куртуа или Фран Гонсалес. Анчелотти рассказал, кто будет играть в ближайших матчах Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о вратарском вопросе перед матчем Ла Лиги с "Валенсией".

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"Куртуа чувствует себя гораздо лучше, мы думаем, что он сможет сыграть во вторник против "Арсенала" в Лиге чемпионов.

У нас есть сомнения относительно Лунина, он чувствует дискомфорт. Он сегодня попытается провести тренировки. Если он не сможет сыграть, я полностью доверяю третьему киперу Фран Гонсалесу", - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, что матч между "Реалом" и "Валенсией" состоится в субботу, пятого апреля в 17:15.

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Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
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