Лунин перед Валенсией вернулся к тренировкам в общей группе Реала

Сегодня, 4 апреля, " Реал " провел последнюю тренировку перед домашним матчем 30-го тура Ла Лиги с "Валенсией".

Как сообщает Marca, украинский кипер команды Андрей Лунин начал тренировку в общей группе, однако о степени его готовности пока говорить рано. Другой вратарь команды Тибо Куртуа участия в тренировке на поле не принимал.

Также вернулся к тренировкам в общей группе и хавбек Дани Себальос.

Напомним, что ранее была информация, что Лунин получил повреждение камбаловидной мышцы, из-за чего может пропустить несколько ближайших матчей.

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Матч между "Реалом" и "Валенсией" состоится в субботу, 5 апреля, и начнется в 17:15.