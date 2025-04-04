Лунин перед Валенсией вернулся к тренировкам в общей группе Реала
Украинский кипер начинал тренировку в общей группе команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 4 апреля, "
Как сообщает Marca, украинский кипер команды Андрей Лунин начал тренировку в общей группе, однако о степени его готовности пока говорить рано. Другой вратарь команды Тибо Куртуа участия в тренировке на поле не принимал.
Также вернулся к тренировкам в общей группе и хавбек Дани Себальос.
Напомним, что ранее была информация, что Лунин получил повреждение камбаловидной мышцы, из-за чего может пропустить несколько ближайших матчей.
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Матч между "Реалом" и "Валенсией" состоится в субботу, 5 апреля, и начнется в 17:15.
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