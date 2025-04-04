  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин перед Валенсией вернулся к тренировкам в общей группе Реала
В тренде

Лунин перед Валенсией вернулся к тренировкам в общей группе Реала

Наши за границей
Обновлено

Украинский кипер начинал тренировку в общей группе команды

Лунин перед Валенсией вернулся к тренировкам в общей группе Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 4 апреля, "Реал" провел последнюю тренировку перед домашним матчем 30-го тура Ла Лиги с "Валенсией".

Как сообщает Marca, украинский кипер команды Андрей Лунин начал тренировку в общей группе, однако о степени его готовности пока говорить рано. Другой вратарь команды Тибо Куртуа участия в тренировке на поле не принимал.

Также вернулся к тренировкам в общей группе и хавбек Дани Себальос.

Напомним, что ранее была информация, что Лунин получил повреждение камбаловидной мышцы, из-за чего может пропустить несколько ближайших матчей.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч между "Реалом" и "Валенсией" состоится в субботу, 5 апреля, и начнется в 17:15.

По теме
yellow-arrow
"Я был бы очень рад", - Степаненко посоветовал руководству Шахтера нового тренера
yellow-arrow
Дженоа - Удинезе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
yellow-arrow
"Обидно. Я ведь не на Марс уехал". Бущан отреагировал на слова Шовковского по поводу его конкуренции с Нещеретом
Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Дани Себальос Андрей Лунин Валенсия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости