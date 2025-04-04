Дженоа открывает тур Серии А матчем с Удинезе. Известно, сыграет ли Малиновский
Руслан выйдет в стартовом составе
x.com/GenoaCFC
Календарь 31-го тура Серии А открывается матчем пятницы, в котором "
Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.
С первых минут в составе хозяев выйдет украинский хавбек Руслан Малиновский, который не так давно восстановился после тяжелой травмы.
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Напомним, что UA-Футбол проведет
⤵️ I grifoni in campo per #GenoaUdinese pic.twitter.com/I64NdU15vE— Genoa CFC (@GenoaCFC) April 4, 2025
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