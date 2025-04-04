Анчелотти объявил заявку на ближайший матч Реала. Есть обновления по Лунину и Куртуа
Андрей - в заявке, а вот Тибо - вне списка
Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 5 апреля, состоится матч Ла Лиги между "
Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти огласил заявку своей команды на этот поединок.
Андрей Лунин, несмотря на сообщения о повреждении, оказался в заявке на поединок, а вот Тибо Куртуа в списке не оказалось.
Напомним, что недавно была информация, что у украинского голкипера было повреждение камбаловидной мышцы, из-за чего может пропустить несколько ближайших матчей.
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Впрочем, в пятницу, 4 апреля, украинец вернулся к тренировкам в общей группе.
????✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 4, 2025
???? @valenciacf pic.twitter.com/oQd5faqmUL
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