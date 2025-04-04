Анчелотти объявил заявку на ближайший матч Реала. Есть обновления по Лунину и Куртуа

В субботу, 5 апреля, состоится матч Ла Лиги между " Реалом " и "Валенсией".

Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти огласил заявку своей команды на этот поединок.

Андрей Лунин, несмотря на сообщения о повреждении, оказался в заявке на поединок, а вот Тибо Куртуа в списке не оказалось.

Напомним, что недавно была информация, что у украинского голкипера было повреждение камбаловидной мышцы, из-за чего может пропустить несколько ближайших матчей.

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Впрочем, в пятницу, 4 апреля, украинец вернулся к тренировкам в общей группе.