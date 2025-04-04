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Селтик, Рейнджерс, Марсель, Эвертон. Бущан рассказал, почему так и не уехал в Европу

Наши за границей

А варианты были

Селтик, Рейнджерс, Марсель, Эвертон. Бущан рассказал, почему так и не уехал в Европу

fcdynamo.com

Новина українською

Украинский голкипер Георгий Бущан, который недавно перебрался из "Динамо" в саудовский "Аль-Шабаб", рассказал почему в свое время он так и не перешел в европейские клубы.

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"Была возможность перейти в шотландский "Селтик". Потом говорили о возможном трансфере в "Рейнджерс". Это было год назад. Они подписали Джека Батленда, который и сейчас там играет. Мне сказали, что он знает английский язык и лучше адаптируется к местному чемпионату.

Был конкретный вариант с французским "Марселем", но они не хотели платить за меня огромные деньги. Говорили, что 14 млн евро – это много. Потом подписали четвертого вратаря сборной Испании. Я вообще тогда этого не понял.

Было предложение от "Эвертона". Но в этом случае не сошлись звезды, и трансфер сорвался. Я должен был лететь с Миколенко на место одного из голкиперов. Жалею, что тогда не поехал в Англию", – признался Бущан.

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Георгий Бущан Динамо (Киев) Селтик (Глазго) Эвертон (Ливерпуль) Марсель Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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