Селтик, Рейнджерс, Марсель, Эвертон. Бущан рассказал, почему так и не уехал в Европу

Украинский голкипер Георгий Бущан, который недавно перебрался из "Динамо" в саудовский "Аль-Шабаб", рассказал почему в свое время он так и не перешел в европейские клубы.

"Была возможность перейти в шотландский "Селтик". Потом говорили о возможном трансфере в "Рейнджерс". Это было год назад. Они подписали Джека Батленда, который и сейчас там играет. Мне сказали, что он знает английский язык и лучше адаптируется к местному чемпионату.

Был конкретный вариант с французским "Марселем", но они не хотели платить за меня огромные деньги. Говорили, что 14 млн евро – это много. Потом подписали четвертого вратаря сборной Испании. Я вообще тогда этого не понял.

Было предложение от "Эвертона". Но в этом случае не сошлись звезды, и трансфер сорвался. Я должен был лететь с Миколенко на место одного из голкиперов. Жалею, что тогда не поехал в Англию", – признался Бущан.