Четыре украинских футболиста из Лехии получили оценки за матч против Видзева
Результаты поединка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
ФК "Видзев Лодзь" сыграл против "Лехии Гданьск", в которой выступают украинские футболисты (2:0).
В составе "Лехии" вышли четверо наших соотечественников - вратарь Богдан Сарнавский, полузащитник Антон Царенко, вингер Максим Хлань и нападающий Богдан Вьюнник.
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После завершения поединка статистический портал Sofascore оценил игру украинских футболистов.
Сарнавский получил за два пропущенных мяча 6.5, Антон - 6.6, Максиму поставили 6.4, а Вьюннику - 6.5.
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