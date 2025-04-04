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Четыре украинских футболиста из Лехии получили оценки за матч против Видзева

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Четыре украинских футболиста из Лехии получили оценки за матч против Видзева

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

ФК "Видзев Лодзь" сыграл против "Лехии Гданьск", в которой выступают украинские футболисты (2:0).

В составе "Лехии" вышли четверо наших соотечественников - вратарь Богдан Сарнавский, полузащитник Антон Царенко, вингер Максим Хлань и нападающий Богдан Вьюнник.

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После завершения поединка статистический портал Sofascore оценил игру украинских футболистов.

Сарнавский получил за два пропущенных мяча 6.5, Антон - 6.6, Максиму поставили 6.4, а Вьюннику - 6.5.

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Богдан Сарнавский Лехия (Гданьск) Максим Хлань Богдан Вьюнник Антон Царенко Видзев (Лодзь)
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