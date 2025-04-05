Труханову приготовиться? Бущан заявил о желании стать мэром Одессы

Уроженец Одессы, голкипер "Аль-Шабаба" Георгий Бущан рассказал, кем хочет стать после завершения спортивной карьеры.

– Расскажи, какая твоя мечта. Если ты не скажешь, то я скажу, как ты всем объявил один раз после матча, что ты обязательно им станешь, обязательно будешь.

– Я хотел бы…

– Нет, подожди. Ты не сказал, что ты хотел бы, ты сказал, что ты будешь точно, что ты станешь им. Говори, кем.

– Сейчас я хотел бы стать мэром Одессы.