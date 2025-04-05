Труханову приготовиться? Бущан заявил о желании стать мэром Одессы
Георгий Бущан родился в Одессе, где и начал заниматься футболом
Getty Images / Global Images Ukraine
Уроженец Одессы, голкипер "Аль-Шабаба" Георгий Бущан рассказал, кем хочет стать после завершения спортивной карьеры.
– Расскажи, какая твоя мечта. Если ты не скажешь, то я скажу, как ты всем объявил один раз после матча, что ты обязательно им станешь, обязательно будешь.
– Я хотел бы…
– Нет, подожди. Ты не сказал, что ты хотел бы, ты сказал, что ты будешь точно, что ты станешь им. Говори, кем.
– Сейчас я хотел бы стать мэром Одессы.
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Источник:Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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Manowar (Харьков)
05.04.2025 в 01:06
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