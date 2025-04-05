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Труханову приготовиться? Бущан заявил о желании стать мэром Одессы

Наши за границей

Георгий Бущан родился в Одессе, где и начал заниматься футболом

Труханову приготовиться? Бущан заявил о желании стать мэром Одессы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Уроженец Одессы, голкипер "Аль-Шабаба" Георгий Бущан рассказал, кем хочет стать после завершения спортивной карьеры.

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– Расскажи, какая твоя мечта. Если ты не скажешь, то я скажу, как ты всем объявил один раз после матча, что ты обязательно им станешь, обязательно будешь.

– Я хотел бы…

– Нет, подожди. Ты не сказал, что ты хотел бы, ты сказал, что ты будешь точно, что ты станешь им. Говори, кем.

– Сейчас я хотел бы стать мэром Одессы.

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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Manowar (Харьков)
05.04.2025 в 01:06
суркис может помочь...
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Комментарии 1
avatar
Manowar (Харьков)
05.04.2025 в 01:06
суркис может помочь...
Ответить
0
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