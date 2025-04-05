"Я не мог себе представить". Бущан - о назначении Луческу в Динамо
Не мог поверить
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Бывший игрок киевского "Динамо", а ныне голкипер "Аш-Шабаб" Георгий Бущан, рассказал, как произошел переход Мирча Луческу в "столичный" клуб:
"Я не верил. Тогда был Ковид, и можно было поехать только в одну страну для отдыха – в Хорватию. У нас как раз тогда закончился этот чемпионат, который мы весело проиграли со счетом 23 очка.
Я уехал на неделю в Хорватию, мне звонили по телефону и говорили: "А как тебе такой вариант?" Я ответил: "Да нет, не может такого быть". Потом я позвонил Сергею Сидорчуку и сказал: "Да, это правда". Я ответил: "Да нет, ну как?" Я не мог себе представить, честно говоря.
Потом мне звонили из руководства клуба и спрашивали о тренерском штабе, что я думаю по этому поводу. Я был немного в шоке. Я поверил только тогда, когда увидел его на базе."
Напомним, что Луческу был тренером "Динамо" с 2020 по 2023 год.
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