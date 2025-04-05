Тренер Дженоа: Малиновский не готов на 100%

Главный тренер “Дженоа” Патрик Виейра прокомментировал, готов ли полузащитник команды Руслан Малиновский на все 100%.

"Нет, Руслан Малиновский еще не готов на 100%. Он тренируется всю неделю, но мы не должны забывать его путь. Он хорошо работает и прогрессирует. Когда он на поле, приносит техническое мастерство, он важный игрок для нас. Для него главное – продолжать постоянно тренироваться. Физически он будет чувствовать себя еще лучше в следующем году, это точно”, – сказал Виейра.

Малиновский получил перелом лодыжки в сентябре прошлого года. Впервые в заявку "Дженоа" на матч он попал спустя почти пять месяцев после инцидента – 17 февраля.

Первые три поединка Руслан провел на скамье для запасных, а у всех четырех следующих играл. В частности, дважды вышел в основном составе. Вчера – против Удинезе – он тоже появился в старте и провел на поле 69 минут.