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Тренер Дженоа: Малиновский не готов на 100%

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Полностью вернется уже в следующем сезоне

Тренер Дженоа: Малиновский не готов на 100%

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер “Дженоа” Патрик Виейра прокомментировал, готов ли полузащитник команды Руслан Малиновский на все 100%.

"Нет, Руслан Малиновский еще не готов на 100%. Он тренируется всю неделю, но мы не должны забывать его путь. Он хорошо работает и прогрессирует.

Когда он на поле, приносит техническое мастерство, он важный игрок для нас. Для него главное – продолжать постоянно тренироваться. Физически он будет чувствовать себя еще лучше в следующем году, это точно”, – сказал Виейра.

Малиновский получил перелом лодыжки в сентябре прошлого года. Впервые в заявку "Дженоа" на матч он попал спустя почти пять месяцев после инцидента – 17 февраля.

Первые три поединка Руслан провел на скамье для запасных, а у всех четырех следующих играл. В частности, дважды вышел в основном составе. Вчера – против Удинезе – он тоже появился в старте и провел на поле 69 минут.

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Источник:
tuttomercatoweb
Опубликовал: Максим Кучер
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