Впервые за 10 матчей украинец не выйдет в основе на матч своей команды в топ-чемпионате
Начнет встречу на скамейке для запасных вместе со своим соотечественником
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке 30 тура чемпионата Испании "Жирона" дома сыграет против "Алавеса". Оба украинца каталонцев не выйдут в старте своей команды на этот матч.
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Виктор Цыганков предыдущие девять встреч "Жироны" начинал в основе. Всего на его счету два гола и четыре ассиста в 23 матчах этого сезона.
Голкипер Владислав Крапивцов также будет на скамье запасных. 19-летний вратарь попал в заявку "Жироны" в четвертый раз подряд.
Перед этим поединком каталонцы находятся на 13 месте в Ла Лиге, “Алавес” идет на 17 позиции.
Матч начнется в 15.00.
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