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Впервые за 10 матчей украинец не выйдет в основе на матч своей команды в топ-чемпионате

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Начнет встречу на скамейке для запасных вместе со своим соотечественником

Впервые за 10 матчей украинец не выйдет в основе на матч своей команды в топ-чемпионате

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В поединке 30 тура чемпионата Испании "Жирона" дома сыграет против "Алавеса". Оба украинца каталонцев не выйдут в старте своей команды на этот матч.

Виктор Цыганков предыдущие девять встреч "Жироны" начинал в основе. Всего на его счету два гола и четыре ассиста в 23 матчах этого сезона.

Голкипер Владислав Крапивцов также будет на скамье запасных. 19-летний вратарь попал в заявку "Жироны" в четвертый раз подряд.

Перед этим поединком каталонцы находятся на 13 месте в Ла Лиге, “Алавес” идет на 17 позиции.

Матч начнется в 15.00.

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