Почему не оказался в Баварии? Михаил Спиваковский поделился инсайдом перехода Степанова

Журналист Михаил Спиваковский рассказал, почему форвард "Байера" Артем Степанов не перешел в "Баварию".

"Давай откатимся в страшный февраль 2022 года, когда началась война. Дети из академии "Шахтера" начали разъезжаться кто куда. Именно в этот период благодаря стараниям агентской компании ProStar трое из лучших игроков своего возраста академии "Шахтера" получают возможность тренироваться с "Баварией". Это Степанов, Стрельчук и Олюченко. Более того, Степанова после короткого просмотра отправляют тренироваться с игроками 2006 года рождения. То есть на год старше, чем сам Артем. Из того, что я знаю, руководитель ProStar Вадим Шаблий предлагал Степановым начать сотрудничество еще когда Артему было 14, но официальные контракты в футболе подписываются с 15 лет. По моим данным, между семьей Степанова и агентством была джентльменская договоренность - когда подписывается первый профессиональный контракт на достойных условиях, подписывается параллельно и определенный договор о сотрудничестве между футболистом и агентством.

Читайте также Верес предлагал Ингульцу оплатить проживание и питание в Ровно, но Поворознюк захотел еще и оплату билетов на поезд

Цитата отца Артема Романа Степанова, которая есть в открытых источниках: "После того, как началась война, нам предложили поехать в "Баварию". Он занимался там в течение трех месяцев, после чего нам сказали, что им все нравится, и клуб готовит контракт на три года. Но в начале июня произошла какая-то непонятная ситуация, что-то с неспортивной стороны". Как мне рассказали, главный скаут молодежного сектора "Баварии" подошел к Артему или к его маме Юлии и сказал: "Вам здесь лучше не оставаться. Вы в "Баварии" играть не будете". И, естественно, что это вызывает огромное удивление, учитывая, что перед этим была информация, что "Бавария" якобы собирается подписать Степанова на три года. Есть две версии случившегося. Как вы понимаете, без документального подтверждения. Версия №1 - агенты футболиста договорились об одной сумме комиссии, а когда дело должно было дойти до подписания контракта, назвали другую сумму, которая была выше, что не удовлетворило "Баварию". И версия №2, которая довольно популярна в определенных кругах. Якобы в "Баварии" Артем сдавал какой-то специфический тест о прогнозировании антропометрии и якобы одним из результатов этого теста стала информация, что на самом деле биологический возраст Степанова не сходится с его паспортными данными. Называя вещи своими именами - Степанов не 2007 года рождения, что якобы не понравилось "Баварии".