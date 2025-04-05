Дженнаро Гаттузо дает шанс Русину? Известный состав Хайдука

Сегодня лидер хорватской лизы "Хайдук" сыграет против "Славена", находящегося на 4-м месте в таблице.

Главный тренер "Хайдука" Дженнаро Гаттузо объявил о стартовом составе, и в нем оказался украинский нападающий Наразий Русин.

Эта игра для украинского форварда станет восьмой. За время пребывания в "Хайдуке" Русин отметился одной результативной передачей.