Дженнаро Гаттузо дает шанс Русину? Известный состав Хайдука
28 тур с украинцем?
Фото: Хайдук
Сегодня лидер хорватской лизы "Хайдук" сыграет против "Славена", находящегося на 4-м месте в таблице.
Главный тренер "Хайдука" Дженнаро Гаттузо объявил о стартовом составе, и в нем оказался украинский нападающий Наразий Русин.
????️ ???????????????????????????????????????? ???????? za utakmicu sa Slaven Belupom. #AjdeHajduče! ???????? pic.twitter.com/KM5thZKGv4— HNK Hajduk Split (@hajduk) April 5, 2025
Эта игра для украинского форварда станет восьмой. За время пребывания в "Хайдуке" Русин отметился одной результативной передачей.
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Источник:hajduk
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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