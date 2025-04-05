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Борнмут сыграет в гостях против Вест Хэма. Выйдет ли Забарный в старте вишенок?

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Продолжается борьба за еврокубки

Борнмут сыграет в гостях против Вест Хэма. Выйдет ли Забарный в старте вишенок?

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В поединке 31 тура чемпионата Англии "Вест Хэм" примет "Борнмут". Украинский центрбек Илья Забарный выйдет в стартовом составе "вишенок".

Для него этот матч станет 29 в текущем розыгрыше АПЛ. Два поединка Забарный пропустил из-за дисквалификации.

Перед этой встречей “Вест Хэм” занимает 16 место в чемпионате, “Борнмут” идет на 10 позиции. У команд 34 и 44 очка соответственно.

Матч стартует в 17.00.

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Борнмут Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Илья Забарный
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Комментарии
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xo66it (Оболонський Рейх)
05.04.2025 в 15:55
Для прямого вильоту головні кандидати поки інші, а в стиках не бачу великих проблем для будь-кого з упл на 13-14 місцях. Тому це поки не катастрофа
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Комментарии 1
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
05.04.2025 в 15:55
Для прямого вильоту головні кандидати поки інші, а в стиках не бачу великих проблем для будь-кого з упл на 13-14 місцях. Тому це поки не катастрофа
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0
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