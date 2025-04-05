Борнмут сыграет в гостях против Вест Хэма. Выйдет ли Забарный в старте вишенок?

В поединке 31 тура чемпионата Англии "Вест Хэм" примет "Борнмут". Украинский центрбек Илья Забарный выйдет в стартовом составе "вишенок".

Для него этот матч станет 29 в текущем розыгрыше АПЛ. Два поединка Забарный пропустил из-за дисквалификации.

Перед этой встречей “Вест Хэм” занимает 16 место в чемпионате, “Борнмут” идет на 10 позиции. У команд 34 и 44 очка соответственно.

Матч стартует в 17.00.