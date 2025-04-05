Борнмут сыграет в гостях против Вест Хэма. Выйдет ли Забарный в старте вишенок?
Продолжается борьба за еврокубки
Getty Images / Global Images Ukraine
В поединке 31 тура чемпионата Англии "Вест Хэм" примет "Борнмут". Украинский центрбек Илья Забарный выйдет в стартовом составе "вишенок".
Up the Cherries! ???? pic.twitter.com/knPjKBOnTI— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) April 5, 2025
Для него этот матч станет 29 в текущем розыгрыше АПЛ. Два поединка Забарный пропустил из-за дисквалификации.
Перед этой встречей “Вест Хэм” занимает 16 место в чемпионате, “Борнмут” идет на 10 позиции. У команд 34 и 44 очка соответственно.
Матч стартует в 17.00.
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xo66it (Оболонський Рейх)
05.04.2025 в 15:55
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