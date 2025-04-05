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Вышел на замену, но помочь не сумел. Цыганков получил оценки за матч с Алавесом

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Жирона проиграла

Вышел на замену, но помочь не сумел. Цыганков получил оценки за матч с Алавесом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков принял участие в матче 30-го тура Ла Лиги против "Алавеса" (0:1). Он вышел на замену на 68-й минуте.

За предоставленное игровое время Виктор отдал 63% точных пасов, заблокировал 1 удар, выполнил 2 лонгбола, 1 навес, заработал фол и выиграл 1 единоборство из 3-х.

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Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление Цыганкова в посредственные оценки - 6,2 и 6,6 баллов.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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