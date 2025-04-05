Второй гол в АПЛ был так близок. Забарный попал в перекладину в матче с Вест Хэмом
Вишни могли удвоить преимущество
Getty Images / Global Images Ukraine
В 31-м туре Премьер-лиги "Вест Хэм" принимает в столице "Борнмут". На 38-й минуте встречи гости вышли вперед. Отличился Эванилсон.
В конце основного времени первого тайма "вишни" могли оформить более убедительное преимущество. Илья Забарный головой направил мяч в перекладину, замкнув во вратарской подачу с углового. Голкипер вряд ли бы сумел спасти свою команду.
Отметим, что в активе украинца 1 гол в 70 поединках АПЛ, который он забил в прошлом сезоне. На клубном уровне защитник отмечался всего дважды и впервые отправлял мяч в ворота в УПЛ 2020/21.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УПЛ. Ворскла - Заря 1:2. Абсолютная нелогичность и катастрофа для Максимова
- Поворознюк официальным обращением требует от УАФ обнародовать зарплату руководящего состава
- В России зафиксировали атаку дронов на единственный завод оптоволокна – СМИ
- Рома приняла окончательное решение по Довбику
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000