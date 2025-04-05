Второй гол в АПЛ был так близок. Забарный попал в перекладину в матче с Вест Хэмом

В 31-м туре Премьер-лиги "Вест Хэм" принимает в столице "Борнмут". На 38-й минуте встречи гости вышли вперед. Отличился Эванилсон.

В конце основного времени первого тайма "вишни" могли оформить более убедительное преимущество. Илья Забарный головой направил мяч в перекладину, замкнув во вратарской подачу с углового. Голкипер вряд ли бы сумел спасти свою команду.

Отметим, что в активе украинца 1 гол в 70 поединках АПЛ, который он забил в прошлом сезоне. На клубном уровне защитник отмечался всего дважды и впервые отправлял мяч в ворота в УПЛ 2020/21.