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Второй гол в АПЛ был так близок. Забарный попал в перекладину в матче с Вест Хэмом

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Вишни могли удвоить преимущество

Второй гол в АПЛ был так близок. Забарный попал в перекладину в матче с Вест Хэмом

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 31-м туре Премьер-лиги "Вест Хэм" принимает в столице "Борнмут". На 38-й минуте встречи гости вышли вперед. Отличился Эванилсон.

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В конце основного времени первого тайма "вишни" могли оформить более убедительное преимущество. Илья Забарный головой направил мяч в перекладину, замкнув во вратарской подачу с углового. Голкипер вряд ли бы сумел спасти свою команду.

Отметим, что в активе украинца 1 гол в 70 поединках АПЛ, который он забил в прошлом сезоне. На клубном уровне защитник отмечался всего дважды и впервые отправлял мяч в ворота в УПЛ 2020/21.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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