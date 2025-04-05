Забарный vs Вест Хэм: 2 удара, перекладина, 100% выигранных воздушных дуэлей. Оценки за матч
Украинец провел 71-ю игру в Премьер-лиге
Getty Images / Global Images Ukraine
В 31-м туре АПЛ дубль Эванилсона помог "Борнмуту" набрать один зачетный балл в гостевом поединке против "Вест Хэма" (2:2). Илья Забарный вышел в старте и покинул поле на 78-й минуте.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили украинцу 6,8 и 6,9 балла. Это средние показатели за эту встречу по сравнению с одноклубниками. Защитник 4 раза выносил мяч, дважды выиграл борьбу за позицию, все 5 верховых дуэлей завершил в свою пользу, 7 раз терял мяч.
Также Илья совершил 1 фол, 43 касания, 80% точных пасов (28/35), 1 длинную точную передачу, нанес 1 удар мимо ворот и попал в перекладину.
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