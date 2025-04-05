Русин имел час игрового времени в матче Хайдука. Какую оценку получил?
Команда победила
Фото: Хайдук
Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин принял участие в матче 28-го тура ХФЛ против "Белупо" (1:0). Игрок вышел со старта и провел на поле 60 минут.
В этом поединке Назарий отдал 78% точных передач, выполнил одну подачу, нанес 2 удара по воротам, заблокировал выстрел соперника и проиграл все 4 единоборства.
Статистически-аналитический портал Sofascore поставил Русину за игру 6,8 баллов, что является средней оценкой в матче.
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Источник:www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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