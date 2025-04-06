Джокерчук сработал. Почему дела Романа Яремчука в Олимпиакосе улучшились

Роман Яремчук — специфический игрок. У нападающего есть особое умение включаться в самый ответственный момент, гарантировать результат и кардинально менять мнение о своей персоне. Как только запахнет жареным, знайте — представитель сборной Украины обязательно активизируется. И это четко прослеживается в случае с "Олимпиакосом".

Заметьте — до 1 января 2025-го исполнитель провел в стане "красно-белых" 251 минуту и отметился одним-единственным голом (во втором туре чемпионата поразил ворота "Калитеи").

А вот в новом году произошло нечто невероятное — в активе страйкера не просто 477 минут, а 7 точных выстрелов и 2 результативные передачи. Пострадали "Пансерраикос", "Панатинаикос" — трижды, АЕК — дважды, еще дубль пришелся на "Буде-Глимт" в Лиге Европы. Здесь уместно шутливое предположение: такое ощущение, что Яремчук, ободренный январскими новостями о возможной аренде в "Венецию", решил отговорить менеджмент "Оли" от такой инициативы.

Учитывая показатели, уроженец Львова уже не выглядит настолько безнадежным, как об этом горячо утверждала греческая пресса в первые полгода. Более того, Роман гарантированно вошел в историю и останется к ней причастным, что бы о нем ни говорили.

В последней встрече с "Панатинаикосом" парень порадовал двумя примечательными достижениями — забил самый быстрый мяч за все время существования Вечного дерби (на 47 секунде; предыдущий рекорд, зафиксированный в январе 1982-го, составляет 58 секунд и принадлежит Такису Персиасу). А вот второй мяч оказался тысячным, пропущенным "зелеными" за период участия в Суперлиге, что тоже немалое событие, учитывая давнюю вражду между коллективами.

Но благодаря чему Яремчук постепенно исправляется? Попробуем дать ответ.

Яремчуку помогли повреждения и противоречивая форма конкурентов

Не будем кривить душой — это еще как повлияло. На определенном этапе сезона Роман остался едва ли не безальтернативной опцией в распоряжении Хосе Луиса Мендилибара. 26 февраля травмировался Аюб Эль-Кааби, который является лидером атакующего звена (23+5 в 38 поединках) и любимцем публики (а как еще реагировать на человека, который принес трофей Лиги конференций?).

Марокканец пропустил обе встречи с "Буде-Глимт", АЕКом, "ОФИ Крит", отдыхал на скамейке запасных против "Панатинаикоса". Что сделал Яремчук в отсутствие прямого конкурента? Правильно — оформил два дубля, которые бы вряд ли случились, когда бы Эль-Кааби был полностью доступен.

Тренерский штаб не особо любит эксперименты, редко ротирует стартовую, уже проверенную на практике одиннадцатку, поэтому здесь надо реально хвататься за любую возможность. И замечательно, что украинец не подвел.

Хараламбос Костулас — второй соперник по позиции. Не смотрите на то, что юноше нет восемнадцати — подведенный к первой команде летом 2024-го, форвард наработал на 7+1 в Суперлиге (напоминаем, у Яремчука 1 гол) и ассистировал в борьбе с "Карабахом" в ЛЕ.

К Костуласу также наблюдается повышенная лояльность (все же это грек и воспитанник), поэтому еще в январе всерьез рассматривался уход Романа в вышеупомянутую "Венецию". "Бабиш" агрессивно рекламируется (СМИ пишут о заинтересованности мюнхенской "Баварии", мадридского "Реала" или "Манчестер Юнайтед"), однако это еще не до конца сформированный организм. Сам футболист — крутой и перспективный (здесь без вопросов), но склонен к мышечным травмам и рискует прогнуться под нагрузками (собственно, в феврале-марте тинейджер и отправился на отдых).

Хорошее отношение к тренировочному процессу, подчеркнутое Мендилибаром в январе, заметное старание в матче с "Левадиакосом" в начале февраля, кондиции Эль-Кааби и Костуласа — факторы, склонившие чашу весов в пользу Романа. Здесь респект будем респектовать.

Яремчук интегрировался и понял свою роль

"Вчера" греческие медиа и соцсети методично уничтожали Яремчука, "сегодня" готовы петь дифирамбы, а "завтра"...? Тамошнее общество слишком рефлексивное и напоминает флюгер: вот продемонстрировал нападающий невыразительную игру с "ОФИ Крит" — все, дружно ставим крест и призываем покинуть клуб с первым же самолетом.

Куда важнее, что говорит Мендилибар. В октябре промелькнуло известие, что баск недоволен Романом, поскольку последний не дотягивал до потребностей заданной установки, часто оказывался в офсайде, терялся перед воротами, не скрывал недовольства. Как раз тогда в нашем инфопространстве поднялась старая-добрая тема о том, что игрок не слишком хорошо взаимодействует с тренерами — хотя бы потому, что выжег землю накануне ухода из "Гента".

Сейчас риторика Хосе Луиса изменилась в положительную сторону: "Яремчук — игрок, который с начала сезона работает без остановок, ничего не заявляя и не требуя, не повышая голос и не требуя больше, чем то, что он получал.

От нападающего мы получаем не просто гол, Яремчук делает намного больше на поле, что было видно по его первому взятию ворот. Кто-то может сказать, что виноват вратарь, но если нападающий не идет отбирать мяч, то гола не будет. Мы просим его быть агрессивным и бегать без мяча, он показал, что может это".

Эти слова прозвучали после "Панатинаикоса", где украинец очень понравился — 7 из 16-ти выигранных единоборств, 19 из 20-ти удачных передач, 29 действий с мячом может и не вызывают "вау", однако все с лихвой перекрывают два удара в створ, трансформировавшихся в голы.

"Да, он четыре раза оказался в офсайде в течение 25 минут, но мы увидели нормального форварда с потенциалом и слабыми сторонами", — прочиталось в одном из Интернет-изданий.

Романа поддержали за агрессию, более удачное позиционирование, провели аналогии со Стеваном Йоветичем, который также долго запрягал, а затем "расцвел" весной 2024-го — приложился к продвижению в плей-офф Суперлиги, огорчил тель-авивский "Маккаби" (после 1:4 "Оли" камбэкнул 6:1) и "Фенербахче".

Яремчук лучше интегрировался в раздевалке, не стесняется комментариев перед репортерами, посылает месседжи, свидетельствующие о его желании быть частью "красно-белых". Уничтожив АЕК в феврале, форвард поблагодарил Мендилибара: "Я выполнил свою работу. Я горжусь тем, что нахожусь в этом великом клубе. Я благодарю тренера за доверие ко мне. У меня было желание, я упорно работаю, я завоевал доверие тренера и горжусь тем, что забил два гола".

Напрашивается вывод, что Роман нашел свою роль — понятно, что Эль-Кааби и Костулас никуда не исчезнут, но почему не превратиться в Джокерчука?

Что дальше?

Учитывая перформанс, возникает логичный вопрос: неужели теперь у нашего соотечественника есть будущее, связанное сугубо с "красно-белыми"? По ощущениям, все же не стоит рассчитывать на красивый финал.

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Все познается в сравнении: в сентябре 2024-го клуб ударил по рукам с Виллианом, однако, как только убедился, что бразилец не особо мотивирован выступать на просторах Греции, то сразу же разорвал контракт. Поверьте, Эвангелос Маринакис, президент "Оли", неизбежно повторил бы это же самое, если бы трудовой договор Яремчука не длился до 2028-го.

Не удивимся, если одиозный функционер, в собственности которого "Ноттингем Форест" и доля португальского "Риу Аве", даже удовлетворенно потирает руки. Причина вполне очевидна: как можно лучшая игра в исполнении Романа быстрее привлечет потенциальных покупателей и его продаст. Такой сценарий удовлетворит Пирей на сто процентов.