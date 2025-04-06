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Бущан – о выступлении киевлян в ЛЕ: 5 лет назад половина этого Динамо была бы в команде или нет?

Наши за границей

Вопрос риторический

Бущан – о выступлении киевлян в ЛЕ: 5 лет назад половина этого Динамо была бы в команде или нет?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Георгий Бущан сравнил УПЛ и саудовский чемпионат.

"То, что проходило в чемпионате Украины, то, что проходило в "Динамо", здесь не проходит. Если я мог не выспаться, условно, выйти на игру, и у меня один удар из центра поля или какая-то подача, на которую я не вышел, и мне не забили, но какой-то полумомент был – мне никто ничего не говорит.

Я 15 лет тренировался по одной системе – здесь немного другое. И мне нужно перестраиваться, учиться чему-то новому. И я думаю, что это только на пользу мне пойдет. Потому что я уже себе какие-то планы после карьеры строю, может быть, стану тренером вратарей. Я уже размышляю: что я возьму у того, что возьму у того, что у того возьму? Поэтому мне как-то здесь немного прикольно, так скажем”.

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Также экс-голкипер "Динамо" высказался о причине неудач киевлян в еврокубках.

"Нужно быть честным. 5 лет назад половина этого "Динамо" была бы в команде киевлян или нет? Вот и все. К сожалению, есть реалии, с которыми надо бороться. Выше головы нельзя прыгнуть. Футболисты должны работать и думать только о себе, а не думать о том, что скажет Цыганык или еще кто-то. Нужно совершенствоваться.

Это то, чего я не делал, пока не уехал. Потому что был в зоне комфорта. У меня все было здорово. По всей Украине, куда бы я ни приезжал, везде: "Бущан, Бущан". А здесь, в другой стране, я никто. Здесь я понял, что нужно работать, анализировать. Вот и все. Иначе не будет роста. Здесь я полностью сломал себя”, – заявил футболист.

Георгий провел в "Аль-Шабабе" 7 встреч (16 пропущенных, 33 сейва).

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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
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