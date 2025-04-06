Бущан – о выступлении киевлян в ЛЕ: 5 лет назад половина этого Динамо была бы в команде или нет?

Георгий Бущан сравнил УПЛ и саудовский чемпионат.

"То, что проходило в чемпионате Украины, то, что проходило в "Динамо", здесь не проходит. Если я мог не выспаться, условно, выйти на игру, и у меня один удар из центра поля или какая-то подача, на которую я не вышел, и мне не забили, но какой-то полумомент был – мне никто ничего не говорит.

Я 15 лет тренировался по одной системе – здесь немного другое. И мне нужно перестраиваться, учиться чему-то новому. И я думаю, что это только на пользу мне пойдет. Потому что я уже себе какие-то планы после карьеры строю, может быть, стану тренером вратарей. Я уже размышляю: что я возьму у того, что возьму у того, что у того возьму? Поэтому мне как-то здесь немного прикольно, так скажем”.