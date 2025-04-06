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Три украинца в MLS сыграли полные матчи за свои команды

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Еще один молодой исполнитель снова вне заявки

Три украинца в MLS сыграли полные матчи за свои команды

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В поединках очередного тура MLS параллельно прошли встречи сразу нескольких команд украинцев. Все они сыграли по 90 минут за свои команды.

Александр Сваток вместе с "Остином" сыграл в нулевую ничью против "Портленд Тимберс". WhoScored поставил украинцу балл 6,7.

ФК "Лос-Анджелес" Артема Смолякова проиграл в гостях "Хьюстон-Динамо". Решающий гол был забит на 58-й минуте. WhoScored оценил старания украинца одним из самых низких баллов в команде (6,0).

Единственным победителем стал Евгений Чеберко. Два гола "Коламбус Крю" до 26 минуты позволили его команде довести в итоге матч против "Клуб де Фут Монреаль" до счета 2:1. Защитник получил оценку от статистического портала 6,5. В то же время в заявке канадцев снова не появился Геннадий Синчук.

"Коламбус" возглавляет турнирную таблицу Восточной Конференции, хотя у второго "Интера Майями" отрыв всего два очка и два матча в запасе. "Остин" идет на третьем месте Западной Конференции, там же ФК "Лос-Анджелес" занимает восьмую позицию.

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