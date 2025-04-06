Реал опубликовал заявку на матч с Арсеналом. В ней нет одного из голкиперов
Кому не повезло?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" обнародовал список футболистов, которые отправятся в Лондон на четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, команда сыграет против местного "Арсенала".
В заявку не вошел украинский голкипер Андрей Лунин. Зато нашлось место Тибо Куртуа, Франу Гонсалесу и Серхио Местре.
????✅ Our squad for the match!— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) April 6, 2025
???? @Arsenal pic.twitter.com/igmDyV4DSN
К слову, ранее сообщалось о травме Лунина. Несмотря на это, он был в заявке на вчерашнем матче Ла Лиги против "Валенсии" (1:2). Зато возвращается Куртуа, который отсутствовал по этой же причине.
Поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Реалом" состоится во вторник, 8-го апреля. Начало - в 22:00.
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