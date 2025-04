Реал опубликовал заявку на матч с Арсеналом. В ней нет одного из голкиперов

Мадридский "Реал" обнародовал список футболистов, которые отправятся в Лондон на четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, команда сыграет против местного "Арсенала".

В заявку не вошел украинский голкипер Андрей Лунин. Зато нашлось место Тибо Куртуа, Франу Гонсалесу и Серхио Местре.

