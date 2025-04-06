  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Реал опубликовал заявку на матч с Арсеналом. В ней нет одного из голкиперов
В тренде

Реал опубликовал заявку на матч с Арсеналом. В ней нет одного из голкиперов

Наши за границей

Кому не повезло?

Реал опубликовал заявку на матч с Арсеналом. В ней нет одного из голкиперов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" обнародовал список футболистов, которые отправятся в Лондон на четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, команда сыграет против местного "Арсенала".

В заявку не вошел украинский голкипер Андрей Лунин. Зато нашлось место Тибо Куртуа, Франу Гонсалесу и Серхио Местре.

К слову, ранее сообщалось о травме Лунина. Несмотря на это, он был в заявке на вчерашнем матче Ла Лиги против "Валенсии" (1:2). Зато возвращается Куртуа, который отсутствовал по этой же причине.

Поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Реалом" состоится во вторник, 8-го апреля. Начало - в 22:00.

По теме
yellow-arrow
Степаненко в очередной раз пропустит игру Эюпспора? Дело в игроке или недоверие тренера
yellow-arrow
Синие стремятся в ЛЧ. Брентфорд - Челси. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Брентфорд проверит свои силы против Челси. Вышел ли Ярмолюк в старте?
Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости