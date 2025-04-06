  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Неприятный юбилей. Соболь никак не избавится от статуса запасного игрока Страсбура
В тренде

Неприятный юбилей. Соболь никак не избавится от статуса запасного игрока Страсбура

Наши за границей

Состав на матч Лиги 1

Неприятный юбилей. Соболь никак не избавится от статуса запасного игрока Страсбура

Фото: Генк

Новина українською

Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь оказался в запасе на матч 28-го тура Лиги 1 против "Реймса". Это 10-й подряд случай, когда футболист не попадает в старт (среди матчей, в которых он попадал в заявку).

Поединок начнется в 18:15 по киевскому времени.

"Страсбур" сейчас занимает 7-е, предеврокубковое место. "Реймс" борется за выживание - он на 15-й позиции.

По теме
yellow-arrow
Трабзонспор будет противостоять команде Моуриньо. Известно, будут ли играть украинцы
yellow-arrow
Ярмолюк отыграл более часа в матче против Челси. Известны оценки украинца
yellow-arrow
АПЛ. Брентфорд – Челси 0:0. Ярмолюк и компания довольствуются только ничьей
Эдуард Соболь Страсбур
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Страсбур
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости