Неприятный юбилей. Соболь никак не избавится от статуса запасного игрока Страсбура
Состав на матч Лиги 1
Фото: Генк
Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь оказался в запасе на матч 28-го тура Лиги 1 против "Реймса". Это 10-й подряд случай, когда футболист не попадает в старт (среди матчей, в которых он попадал в заявку).
Поединок начнется в 18:15 по киевскому времени.
???? La compo' strasbourgeoise pour ce match face à Reims !#SDRRCSA pic.twitter.com/5vqEzZQCLW— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 6, 2025
"Страсбур" сейчас занимает 7-е, предеврокубковое место. "Реймс" борется за выживание - он на 15-й позиции.
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Источник:Страсбур
Опубликовал: Виктор Иванчук
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