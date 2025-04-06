Неприятный юбилей. Соболь никак не избавится от статуса запасного игрока Страсбура

Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь оказался в запасе на матч 28-го тура Лиги 1 против "Реймса". Это 10-й подряд случай, когда футболист не попадает в старт (среди матчей, в которых он попадал в заявку).

Поединок начнется в 18:15 по киевскому времени.

???? La compo' strasbourgeoise pour ce match face à Reims !#SDRRCSA pic.twitter.com/5vqEzZQCLW — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 6, 2025

"Страсбур" сейчас занимает 7-е, предеврокубковое место. "Реймс" борется за выживание - он на 15-й позиции.