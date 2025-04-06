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Ярмолюк отыграл более часа в матче против Челси. Известны оценки украинца

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Брентфорд сыграл вничью

Ярмолюк отыграл более часа в матче против Челси. Известны оценки украинца

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк принял участие в матче 31-го тура АПЛ против "Челси" (0:0). Он вышел в стартовом составе и отыграл 66 минут.

В этом матче Егор отдал 81% точных пасов, выполнил 6 точных лонгболов из 8-ми, выиграл 2 единоборства из 4-х, заработал фол, отобрал мяч и выполнил навес.

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Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление Ярмолюка в 6,3 и 6,8 баллов соответственно. Это являются средними оценками.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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