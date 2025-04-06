Трабзонспор будет противостоять команде Моуриньо. Известно, будут ли играть украинцы
Интересный поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 30-го тура турецкой Суперлиги "Трабзонспор" будет принимать "Фенербахче", который тренирует Жозе Моуриньо. В стартовый состав гостей попал украинский полузащитник Александр Зубков.
Украинский нападающий Даниил Сикан оказался в запасе. Защитник Арсений Батагов восстанавливается от травмы.
???? Fenerbahçe maçı ilk 11’imiz#FBvTS@WhiteBit | #YouSetTheLevel pic.twitter.com/ndLYWqfQdg— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 6, 2025
Поединок "Фенербахче" (2-е место) - "Трабзонспор" (11-е место) начнется в 19:00 по киевскому времени.
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Источник:Трабзонспор
Опубликовал: Виктор Иванчук
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