Олимпиакос будет играть против команды, в составе которой есть россияне. Нашлось ли место в старте Яремчуку?

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук попал в стартовый состав команды на матч Суперлиги Греции против "ПАОК".

Отметим, что в составе соперника выступает бывший игрок "Шахтера" Тайсон. Кроме этого, за "ПАОК" играют 2 россиянина.

Поединок "ПАОК" (4-е место) - "Олимпиакос" (1-е место) начнется в 19:30 по киевскому времени.