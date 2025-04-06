Олимпиакос будет играть против команды, в составе которой есть россияне. Нашлось ли место в старте Яремчуку?
Будет бой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук попал в стартовый состав команды на матч Суперлиги Греции против "ПАОК".
Отметим, что в составе соперника выступает бывший игрок "Шахтера" Тайсон. Кроме этого, за "ПАОК" играют 2 россиянина.
Поединок "ПАОК" (4-е место) - "Олимпиакос" (1-е место) начнется в 19:30 по киевскому времени.
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Источник:Олімпіакос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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