Фенербахче разгромил Трабзонспор. В матче сыграл только 1 украинец

Украинский полузащитник "Трабзонспора" Александр Зубков принял участие в матче 30-го тура Суперлиги Турции против "Фенербахче" (4:1). Он отыграл весь матч.

Его соотечественник Даниил Сикан просидел на скамейке запасных. Защитник Арсений Батагов не попал в заявку из-за травмы.

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В этом матче Зубков отдал 77% точных пасов, выполнил 4 ключевые передачи, сделал 2 лонгбола, выполнил 2 удачных навеса из 6-ти, нанес 3-х ударов, выиграл 2 единоборства из 10-ти, дважды сфолил, заработал штрафной и забежал в офсайд.

Статистические порталы WhoScored и Sofascore поставили Александру за эту игру одни из самых высоких оценок среди футболистов "Трабзонспора" - 6,5 и 6,8 баллов соответственно.