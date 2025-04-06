Фенербахче разгромил Трабзонспор. В матче сыграл только 1 украинец
Оценки
Trabzonspor via X
Украинский полузащитник "Трабзонспора" Александр Зубков принял участие в матче 30-го тура Суперлиги Турции против "Фенербахче" (4:1). Он отыграл весь матч.
Его соотечественник Даниил Сикан просидел на скамейке запасных. Защитник Арсений Батагов не попал в заявку из-за травмы.
В этом матче Зубков отдал 77% точных пасов, выполнил 4 ключевые передачи, сделал 2 лонгбола, выполнил 2 удачных навеса из 6-ти, нанес 3-х ударов, выиграл 2 единоборства из 10-ти, дважды сфолил, заработал штрафной и забежал в офсайд.
Статистические порталы WhoScored и Sofascore поставили Александру за эту игру одни из самых высоких оценок среди футболистов "Трабзонспора" - 6,5 и 6,8 баллов соответственно.
Популярное сейчас
- Первая лига. Металлист - Металлист 1925 1:0. Деньги не играют в футбол
- Известно, какой английский клуб направил предложение Калюжному
- Наконец-то определились. Директор Буковины назвал стадион, на котором пройдет 1/2 финала Кубка Украины против Динамо
- Лунин и стартовый дуэт ЦЗ – худшие игроки в составе Реала. Оценки украинца
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией