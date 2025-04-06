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Яремчук стал лучшим игроком Олимпиакоса в игре с ПАОК. Однако его команда проиграла

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Полный матч

Яремчук стал лучшим игроком Олимпиакоса в игре с ПАОК. Однако его команда проиграла

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук отыграл все 90 минут в матче второго раунда чемпионской группы против "ПАОК" (1:2).

В этой игре Роман отдал 42% точных пасов, заблокировал удар, выиграл 7 единоборств из 11-ти, сфолил, заработал 3 нарушения на себе и отобрал мяч.

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Статистически-аналитический портал Sofascore признал Яремчука лучшим игроком поединка среди футболистов "Олимпиакоса". Его оценка - 7,1 баллов.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Manowar (Харьков)
06.04.2025 в 22:10
Тайсон победил Ромку. Такое бывает...
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Комментарии 1
avatar
Manowar (Харьков)
06.04.2025 в 22:10
Тайсон победил Ромку. Такое бывает...
Ответить
0
0

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