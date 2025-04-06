Яремчук стал лучшим игроком Олимпиакоса в игре с ПАОК. Однако его команда проиграла
Полный матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук отыграл все 90 минут в матче второго раунда чемпионской группы против "ПАОК" (1:2).
В этой игре Роман отдал 42% точных пасов, заблокировал удар, выиграл 7 единоборств из 11-ти, сфолил, заработал 3 нарушения на себе и отобрал мяч.
Статистически-аналитический портал Sofascore признал Яремчука лучшим игроком поединка среди футболистов "Олимпиакоса". Его оценка - 7,1 баллов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Manowar (Харьков)
06.04.2025 в 22:10
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Динамо, Александрия и Шахтер не ошибаются. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Первая лига. Металлист - Металлист 1925 1:0. Деньги не играют в футбол
- Известно, какой английский клуб направил предложение Калюжному
- Почему не сыграл Лунин? Анчелотти – о выборе голкипера на сыгранный матч с Валенсией и предстоящий с Арсеналом
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000
Комментарии 1