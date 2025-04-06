Довбик vs Ювентус: 1 удар, 1 голевой шанс, почти 30% выигранных единоборств. Оценки за матч
Нападающий провел почти весь поединок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 31-м туре Серии А "Рома" принимала "Ювентус" на стадио "Олимпико" (1:1). Артем Довбик вышел в стартовом составе и покинул поле на 85-й минуте.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 6,6 и 7,0 баллов. У шести футболистов "волков" эти показатели выше. Форвард нанес 1 удар в створ, осуществил 28 касаний, отдал 75% точных пасов, сделал 2 ключевые передачи, создал одну голевую возможность.
Также нападающий "джаллоросси" выиграл 2 борьбы за позицию и 1 верховую дуэль, 9 раз терял мяч, сфолил в одном эпизоде, заработал 2 нарушения правил, дважды выносил мяч, сделал один перехват и в одном эпизоде удачно использовал дриблинг.
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