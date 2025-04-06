  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Довбик vs Ювентус: 1 удар, 1 голевой шанс, почти 30% выигранных единоборств. Оценки за матч
В тренде

Довбик vs Ювентус: 1 удар, 1 голевой шанс, почти 30% выигранных единоборств. Оценки за матч

Наши за границей

Нападающий провел почти весь поединок

Довбик vs Ювентус: 1 удар, 1 голевой шанс, почти 30% выигранных единоборств. Оценки за матч

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 31-м туре Серии А "Рома" принимала "Ювентус" на стадио "Олимпико" (1:1). Артем Довбик вышел в стартовом составе и покинул поле на 85-й минуте.

Читайте такжеЭкс-игрок Ромы и Ювентуса высказался об адаптации Довбика в Серии А

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 6,6 и 7,0 баллов. У шести футболистов "волков" эти показатели выше. Форвард нанес 1 удар в створ, осуществил 28 касаний, отдал 75% точных пасов, сделал 2 ключевые передачи, создал одну голевую возможность.

Также нападающий "джаллоросси" выиграл 2 борьбы за позицию и 1 верховую дуэль, 9 раз терял мяч, сфолил в одном эпизоде, заработал 2 нарушения правил, дважды выносил мяч, сделал один перехват и в одном эпизоде ​​удачно использовал дриблинг.

По теме
yellow-arrow
Бенфика разгромила конкурента, у Трубина было не так много работы. Оценки украинца за матч
yellow-arrow
Ремейк финала ЛЧ-2010, Реал в Лондоне и Кривбасс – Динамо. Расписание футбола на 7 – 13 апреля
yellow-arrow
Яремчук стал лучшим игроком Олимпиакоса в игре с ПАОК. Однако его команда проиграла
Артем Довбик Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости