Бенфика разгромила конкурента, у Трубина было не так много работы. Оценки украинца за матч
Драконы практически попрощались с шансами на золото
Getty Images/Global Images Ukraine
В 28-м туре чемпионата Португалии "Бенфика" победила на выезде "Порту" (4:1). Анатолий Трубин провел 27-й поединок в текущей Примейре.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 7,0 и 7,1 баллов. У шести одноклубников показатели выше. Украинец сделал 2 сейва, 2 перехвата, 38 касаний, 44% точных пасов (11/25), 1 ключевую передачу и 7 длинных точных передач.
Также голкипер "орлов" дважды выносил мяч, дважды выиграл борьбу за позицию и еще заработал 2 фола.
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Источник:Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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