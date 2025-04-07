Бенфика разгромила конкурента, у Трубина было не так много работы. Оценки украинца за матч

В 28-м туре чемпионата Португалии "Бенфика" победила на выезде "Порту" (4:1). Анатолий Трубин провел 27-й поединок в текущей Примейре.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 7,0 и 7,1 баллов. У шести одноклубников показатели выше. Украинец сделал 2 сейва, 2 перехвата, 38 касаний, 44% точных пасов (11/25), 1 ключевую передачу и 7 длинных точных передач.

Также голкипер "орлов" дважды выносил мяч, дважды выиграл борьбу за позицию и еще заработал 2 фола.