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Бенфика разгромила конкурента, у Трубина было не так много работы. Оценки украинца за матч

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Драконы практически попрощались с шансами на золото

Бенфика разгромила конкурента, у Трубина было не так много работы. Оценки украинца за матч

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 28-м туре чемпионата Португалии "Бенфика" победила на выезде "Порту" (4:1). Анатолий Трубин провел 27-й поединок в текущей Примейре.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 7,0 и 7,1 баллов. У шести одноклубников показатели выше. Украинец сделал 2 сейва, 2 перехвата, 38 касаний, 44% точных пасов (11/25), 1 ключевую передачу и 7 длинных точных передач.

Также голкипер "орлов" дважды выносил мяч, дважды выиграл борьбу за позицию и еще заработал 2 фола.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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