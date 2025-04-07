Лишень проиграл последней команде Дивизиона 2. Беседин не реализовал пенальти

В 21-м туре второго дивизиона Чехии "Лишень" на выезде уступил "Варнсдорфу". Уже к середине первого тайма хозяева вели со счётом 2:0.

Накануне перерыва гости сократили отрыв, а на 50-й минуте могли восстановить паритет, но Артем Беседин не забил с 11-метровой отметки. "Лишень" делит 4-ю строчку с "Жижковом" (29 очков). Коллектив отстает на 6 баллов от топ-3, место в котором позволит претендовать на выход в элиту.

Украинский нападающий провел 5 матчей и помог победить в гостях "Опаву", отличившись точным ударом (2:1). Форвард отыграл 70+ минут в четырех встречах.