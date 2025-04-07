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Разнос команды украинцев во втором тайме. Фенербахче - Трабзонспор 4:1. Видео голов и обзор матча

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После перерыва посыпались

Разнос команды украинцев во втором тайме. Фенербахче - Трабзонспор 4:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Фенербахче" одержал крупную победу над "Трабзонспором" в 30-м туре чемпионата Турции.

Первый тайм завершился в пользу гостей со счетом 1:0, но уже во второй половине встречи коллектив Жозе Моуринью забил четыре безответных мяча. Три из них на свой счет записал Андерсон Талиска.

В составе "Трабзонспора" всю игру отыграл Александр Зубков. Среди других украинцев Даниил Сикан не вышел на поле со скамейке запасных, а Арсений Батагов не попал в заявку из-за травмы.

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Суперлига Турции. 30-й тур

"Фенербахче" — "Трабзонспор" 4:1

Голы: Талиска, 51 (пен.), 64, 77, Шкриньяр, 64 - Дрегуш, 45+4

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Фенербахче (Стамбул) Трабзонспор (Трабзон) Чемпионат Турции обзор Александр Зубков
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