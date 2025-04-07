Разнос команды украинцев во втором тайме. Фенербахче - Трабзонспор 4:1. Видео голов и обзор матча
После перерыва посыпались
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фенербахче" одержал крупную победу над "Трабзонспором" в 30-м туре чемпионата Турции.
Первый тайм завершился в пользу гостей со счетом 1:0, но уже во второй половине встречи коллектив Жозе Моуринью забил четыре безответных мяча. Три из них на свой счет записал Андерсон Талиска.
В составе "Трабзонспора" всю игру отыграл Александр Зубков. Среди других украинцев Даниил Сикан не вышел на поле со скамейке запасных, а Арсений Батагов не попал в заявку из-за травмы.
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Суперлига Турции. 30-й тур
"Фенербахче" — "Трабзонспор" 4:1
Голы: Талиска, 51 (пен.), 64, 77, Шкриньяр, 64 - Дрегуш, 45+4
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