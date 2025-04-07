Выдающийся перфоманс с участием Трубина. Порту - Бенфика 1:4. Видео голов и обзор матча

"Бенфика" разгромила "Порту" в выездном поединке 28-го тура португальской Примейры.

Хет-трик в составе гостей оформил Вангелис Павлидис.

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Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин отыграл всю игру и пропустил один гол на 81-й минуте от Саму Омородиона.

Эта победа позволила "Бенфике" подняться на вершину турнирной таблицы чемпионата, опередив "Спортинг" на три очка. Впрочем, у последних еще есть матч в запасе.

Чемпионат Португалии. 28-й тур

"Драгау" (Порту)

"Порту" – "Бенфика" 1:4

Голы: Омородион, 81 – Павлидис, 1, 43, 69, Отаменди, 90+5