Выдающийся перфоманс с участием Трубина. Порту - Бенфика 1:4. Видео голов и обзор матча
"Орлы" разбушевались
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" разгромила "Порту" в выездном поединке 28-го тура португальской Примейры.
Хет-трик в составе гостей оформил Вангелис Павлидис.
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Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин отыграл всю игру и пропустил один гол на 81-й минуте от Саму Омородиона.
Эта победа позволила "Бенфике" подняться на вершину турнирной таблицы чемпионата, опередив "Спортинг" на три очка. Впрочем, у последних еще есть матч в запасе.
Чемпионат Португалии. 28-й тур
"Драгау" (Порту)
"Порту" – "Бенфика" 1:4
Голы: Омородион, 81 – Павлидис, 1, 43, 69, Отаменди, 90+5
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