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Трубин отреагировал на разгромную победу Бенфики над Порту

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Украинец пропустил один мяч от "драконов"

Трубин отреагировал на разгромную победу Бенфики над Порту

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин поделился впечатлениями от победы над "Порту" (4:1) в матче 28-го тура чемпионата Португалии.

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"Матч, для которого не нужна была дополнительная мотивация. От первой до последней минуты - как единое целое.

Не просто результат, а отражение работы, концентрации и характера. Спасибо всем, кто был с нами", - написал Трубин в своем Instagram.

Напомним, что украинец отыграл весь матч и получил оценки 7.0 и 7.1 от WhoScored и SofaScore соответственно.

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Бенфика (Лиссабон) Порту (Португалия) Анатолий Трубин
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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