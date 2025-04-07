Трубин отреагировал на разгромную победу Бенфики над Порту

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин поделился впечатлениями от победы над "Порту" (4:1) в матче 28-го тура чемпионата Португалии.

"Матч, для которого не нужна была дополнительная мотивация. От первой до последней минуты - как единое целое.

Не просто результат, а отражение работы, концентрации и характера. Спасибо всем, кто был с нами", - написал Трубин в своем Instagram.