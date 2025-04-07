Трубин отреагировал на разгромную победу Бенфики над Порту
Украинец пропустил один мяч от "драконов"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин поделился впечатлениями от победы над "Порту" (4:1) в матче 28-го тура чемпионата Португалии.
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"Матч, для которого не нужна была дополнительная мотивация. От первой до последней минуты - как единое целое.
Не просто результат, а отражение работы, концентрации и характера. Спасибо всем, кто был с нами", - написал Трубин в своем Instagram.
Напомним, что украинец отыграл весь матч и получил оценки 7.0 и 7.1 от WhoScored и SofaScore соответственно.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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