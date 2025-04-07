"Он должен знать, как...". Раньери рассказал о своих отношениях с Довбиком
Все в порядке
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Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери оценил действия украинского форварда "волков" Артема Довбика после матча 31-го тура Серии А против "Ювентуса" (1:1).
"С Довбиком у нас отличные отношения, он знает, что должен держать мяч в определенных ситуациях, чтобы команда двигалась. Это греко-римская борьба между последним защитником и нападающим. Даже судьям сложно понять, кто сфолил первым, кто первым задействовал руки. Это очень сложно для рефери, но он (Довбик - прим.) должен знать, как вести борьбу.
Когда вышел Шомуродов - он хорошо прикрывал и хорошо справился. Возможно, он чувствовал себя одиноко, и в этом он прав. Но нам приходится делать из нужды добродетель", - добавил специалист.
В нынешнем сезоне Довбик записал на свой счет 16 голов и 4 результативных передачи в 40 играх во всех турнирах.
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