"Он должен знать, как...". Раньери рассказал о своих отношениях с Довбиком

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери оценил действия украинского форварда "волков" Артема Довбика после матча 31-го тура Серии А против "Ювентуса" (1:1).

"С Довбиком у нас отличные отношения, он знает, что должен держать мяч в определенных ситуациях, чтобы команда двигалась. Это греко-римская борьба между последним защитником и нападающим. Даже судьям сложно понять, кто сфолил первым, кто первым задействовал руки. Это очень сложно для рефери, но он (Довбик - прим.) должен знать, как вести борьбу.

Когда вышел Шомуродов - он хорошо прикрывал и хорошо справился. Возможно, он чувствовал себя одиноко, и в этом он прав. Но нам приходится делать из нужды добродетель", - добавил специалист.