Довбик в клетке, Малиновский склеивает. Наши за границей. Италия

В марте Артем Довбик и Руслан Малиновский отличились. Первый забил решающие голы в трех победных матчах "Ромы" и ныне претендует на звание лучшего игрока месяца в Серии А, второй отметил возвращение в стартовый состав после тяжелой травмы двумя красивыми ассистами. Начало апреля для обоих получилось гораздо более сложным, гораздо менее ярким. Впрочем, оба хорошо поработали.

"Рома" выиграла семь матчей лиги подряд и считалась командой в лучшей форме в Серии А. Однако же играла в тех матчах лишь против команд с 13-го места в лиге и ниже, пять из них выиграла со счетом 1:0, еще один - 2:1. Матч против "Ювентуса" служил настоящей проверкой ее силы. За неделю перед Римским дерби. Клаудио Раньери и говорил, что не может допустить фальстарт в таком матче.

Его команда и не допустила. Сыграв плотно, собранно и не проиграв - 1:1. Правда, слишком осторожно. После 53-ей минуты она пробила по воротам лишь однажды. И в первые минут 20 первого тайма ей было очень тяжело под прессингом. В целом доминировал в этом матче "Ювентус", что видно из 59-ти процентов владения мячом и 213:116 по передачам в атакующей трети поля.

Раньери остался доволен игрой команды, борьбой, результатом. Признавая, что соперник создал много проблем, говоря о силе и интенсивности "Юве". "Мы обе хотели победить, но обращали огромное внимание на то, чтобы не проиграть. В матчах, которые ты не способен выиграть, ты должен уметь не проиграть".

В таком матче Довбику было очень сложно себя проявить. Он вновь был изолирован, тем более, что оставался один против трех центральных защитников соперника. "В клетке", как писали СМИ. Стефан Эль-Шаарави пытался выдвигаться на одну линию с ним, а в начале второго тайма вышел второй форвард Шомуродов, но этого не хватало. Хватило самому Шомуродову, который забил. Не Довбику.

Кое-какое участие в голе Артем принял. Он начал контратаку, отдал Шомуродову, у того мяч выбили на угловой, с которого Эльдор и забил. Но этого слишком мало.

Украинцу постоянно пришлось играть спиной к воротам, ему не позволяли развернуться. Пришлось и помогать в глубине поля. Однажды он сумел развернуться, послал левее в прорыв Кристанте. Тот выскочил на вратаря, но Калулу в блестящем подкате заблокировал. Также сам Артем убежал в контратаку, но не нашел поддержки и пробил с 20-ти метров. Мощно, низом, но в центр, где был вратарь.

Мы уже заметили, что когда Довбик участвует в большом количестве единоборств - он устает и гораздо менее эффективен в атаке, возле ворот соперника. В этом матче он участвовал в 11-ти, что много. И устал, и выиграл лишь три. В целом защитных ТТД - два выбитых мяча, один перехват, одна попытка отбора - он добыл больше, чем атакующих - один удар по воротам, два паса под удары.

15 передач с 80-ю процентами точности, 28 касаний мяча - даже лучшие его показатели, чем обычно. Тем более, что был заменен на 85-ой минуте. Но и они говорят о том, что Артем слишком много боролся, терял слишком много сил и не был нацелен на ворота. В штрафной площадке соперника он коснулся мяча трижды - мало по его меркам. Потерял мяч девять раз, включая неточные передачи.

Он вновь остался без гола в матче лиги против команды Топ-9. Из своих 11-ти голов в сезоне в Серии А лишь один он забил в ворота такой - "Болоньи". С пенальти. "Ювентусу", "Интеру", "Милану", "Аталанте", "Наполи", "Фиорентине", "Лацио" он в этом сезоне в лиге не забивал.

Тем не менее, пресса не особо критиковала его. Оценки - почти всегда нормальные "6", как у большинства игроков "Ромы", были даже "6.5". "5.5" - редко. Отмечали борьбу, тяжелую работу, игру в подыгрыше спиной к воротам, старания для команды. Вспоминали о пасе на Кристанте. Даже об атаке с ударом Эль-Шаарави в стойку, в которой Артем участвовал, отдав пас спиной к воротам.

Серия "Ромы" из семи побед против всех в лиге прервана. Зато серия без поражений продолжилась до 15-ти матчей, домашняя такая - до девяти (серии матчей с забитыми мячами идентичны). В принципе, ничего страшного в этой ничьей нет. Результат неплохой. И продолжается борьба за зону Лиги Чемпионов. На данный момент четвертое место опережает "волков" лишь на три очка. Третье - на пять.

"Дженоа" также играла против команды своего калибра. Она и "Удинезе" - середняки, без опасности вылететь и без шансов пробиться в Еврокубки. Обе еще и играют в похожий футбол - вязкий, плотный, организованный, но скучный, без особого креатива. Такой мы увидели и в очном матче. В таком техничным игрокам в стиле Малиновского было очень сложно себя проявить.

В таком матче нужно было тяжело работать. И Руслан работал. Он и часто выдвигался в прессинг на одной линии с центрфорвардом, и опускался в глубину, помогая партнерам по команде разыгрывать, начинать атаки, выходить из-под прессинга. За 69 минут на поле коснулся мяча 44 раза, отдал 35 передач, из них 26 точных. Также много по его меркам. Дважды отобрал мяч.

Он даже принял участие аж в семи единоборствах, что для него много. И даже выиграл шесть из них. Хотя потерял мяч в целом 11 раз (включая неточные передачи). Но принес гораздо больше пользы, чем вреда. Правда, его замена, форвард Экубан, принесла решающую пользу. Его прострел после прорыва прервали неудачно, и Дзаноли забил единственный гол в матче.

Единственный удар Малиновского по воротам состоялся издали и сразу же попал в защитника. Он коснулся мяча в штрафной площадке соперника лишь дважды, да и то - на самом углу. Зато отдал туда острый пас на очень интересную позицию уже в самом начале матча. Удар Пинамонти тогда отбил вратарь.

Оценки от СМИ - большей частью "6", в том числе от ведущих изданий. Но были и "6.5". Большинство партнеров по команде получили больше. Но и украинца отмечали. Его работу и в атаке, и в глубине поля, постоянное движение, распределение мячей. Заявляли, что он находится везде, что повышает качество игры команды с мячом, что склеивает полузащиту с атакой.

Главный тренер "Дженоа" Патрик Виейра заявил, что украинец еще не готов на сто процентов. Но также отметил его тяжелую работу, и на тренировках, и в матчах. И его качество. "Когда он на поле, он приносит техническое мастерство. Он - важный игрок для нас. Он хорошо работает и прогрессирует, и для него главное - продолжать постоянно тренироваться".

"Дженоа" на 12-ом месте.

Виктор Коваленко дебютировал в Кубке Италии в нынешнем сезоне. В первом полуфинальном матче. Воспользовавшись травмой Мале, дисквалификацией Хендерсона и уходом в запас Грасси, похоже, в рамках, ротации. Играл глубоко в центре поля, не приближаясь к штрафной "Болоньи". Коснулся мяча 29 раз, отдал 16 передач, из них лишь восемь точных. Крайне слабо для опорника.

Он участвовал в десяти единоборствах, выиграв шесть из них, дважды выбил мяч, дважды перехватил, трижды отобрал. То есть - работал продуктивно в отборе. В первой четверти матча центр поля его команды выглядел прилично. Но украинец не сумел ничем помочь во владении мячом, в перехвате инициативы. И в итоге вместе с командой был разгромлен дома - 0:3.

Первый его матч во всех турнирах с более 72-ух игровых минут с марта 2024-го года. Первый полный с апреля 2022-го.

В лиге через несколько дней он уже остался в запасе в матче против "Кальяри". Хендерсон и Грасси вернулись на поле. 0:0 там оставил "Эмполи" в зоне вылета. До 17-го места - два очка, так что борьба продолжается.