Жозе Моуринью: Такие игроки, как Зубков и Педру Мальейру, могли создать нам проблемы

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью дал комментарий после разгромной победы над "Трабзонспором" (4:1).

"У них есть замечательный тренер, который мне очень нравится. Мы ожидали, что они будут забегать нашим защитникам за спины, растягивать нашу оборону. Такие игроки, как Зубков и Педру Мальейру могли создать нам проблемы, поэтому мы решили играть в четыре защитника. Они также не выбрали свою привычную систему. Это был очень хороший матч".