  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Жозе Моуринью: Такие игроки, как Зубков и Педру Мальейру, могли создать нам проблемы
В тренде

Жозе Моуринью: Такие игроки, как Зубков и Педру Мальейру, могли создать нам проблемы

Наши за границей

Украинский легионер получил комплимент от именитого футбольного специалиста

Жозе Моуринью: Такие игроки, как Зубков и Педру Мальейру, могли создать нам проблемы

Фото: Trabzonspor

Новина українською

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью дал комментарий после разгромной победы над "Трабзонспором" (4:1).

"У них есть замечательный тренер, который мне очень нравится. Мы ожидали, что они будут забегать нашим защитникам за спины, растягивать нашу оборону. Такие игроки, как Зубков и Педру Мальейру могли создать нам проблемы, поэтому мы решили играть в четыре защитника. Они также не выбрали свою привычную систему. Это был очень хороший матч".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что Александр Зубков забил 3 гола и отдал одну результативную передачу в 10 матчах за "Трабзонспор" после своего перехода в турецкий клуб этой зимой.

По теме
yellow-arrow
Довбик в клетке, Малиновский склеивает. Наши за границей. Италия
yellow-arrow
"Он должен знать, как...". Раньери рассказал о своих отношениях с Довбиком
yellow-arrow
Трубин отреагировал на разгромную победу Бенфики над Порту
Фенербахче (Стамбул) Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков Жозе Моуринью
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
A Spor
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости