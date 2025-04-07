Жозе Моуринью: Такие игроки, как Зубков и Педру Мальейру, могли создать нам проблемы
Украинский легионер получил комплимент от именитого футбольного специалиста
Фото: Trabzonspor
Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью дал комментарий после разгромной победы над "Трабзонспором" (4:1).
"У них есть замечательный тренер, который мне очень нравится. Мы ожидали, что они будут забегать нашим защитникам за спины, растягивать нашу оборону. Такие игроки, как Зубков и Педру Мальейру могли создать нам проблемы, поэтому мы решили играть в четыре защитника. Они также не выбрали свою привычную систему. Это был очень хороший матч".
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Добавим, что Александр Зубков забил 3 гола и отдал одну результативную передачу в 10 матчах за "Трабзонспор" после своего перехода в турецкий клуб этой зимой.
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Источник:A Spor
Опубликовал: Андрей Журба
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