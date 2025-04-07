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Ван Дейк рассказал, есть ли прогресс в переговорах с Ливерпулем по новому контракту

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Ливерпуль ведет переговоры с ван Дейком

Ван Дейк рассказал, есть ли прогресс в переговорах с Ливерпулем по новому контракту

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк сообщил о прогрессе в переговорах с клубом относительно нового контракта. Об этом сообщает издание The Athletic.

"Прогресс есть, да", - сказал ван Дейк.

Однако, футболист не смог однозначно ответить, останется ли он в команде в следующем сезоне, поскольку контракт еще не подписан.

"Я не знаю, посмотрим. Послушайте, это внутренние дискуссии, и мы увидим. Я люблю клуб, я люблю болельщиков, и они снова были с нами, и мы хотели отблагодарить их за это. Но я хочу, чтобы они снова были там в воскресенье и сделали стадион удивительным местом для нас, как всегда", - добавил ван Дейк.

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Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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