Ван Дейк рассказал, есть ли прогресс в переговорах с Ливерпулем по новому контракту
Ливерпуль ведет переговоры с ван Дейком
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк сообщил о прогрессе в переговорах с клубом относительно нового контракта. Об этом сообщает издание The Athletic.
"Прогресс есть, да", - сказал ван Дейк.
Однако, футболист не смог однозначно ответить, останется ли он в команде в следующем сезоне, поскольку контракт еще не подписан.
"Я не знаю, посмотрим. Послушайте, это внутренние дискуссии, и мы увидим. Я люблю клуб, я люблю болельщиков, и они снова были с нами, и мы хотели отблагодарить их за это. Но я хочу, чтобы они снова были там в воскресенье и сделали стадион удивительным местом для нас, как всегда", - добавил ван Дейк.
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