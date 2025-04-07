Ван Дейк рассказал, есть ли прогресс в переговорах с Ливерпулем по новому контракту

Центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк сообщил о прогрессе в переговорах с клубом относительно нового контракта. Об этом сообщает издание The Athletic.

Однако, футболист не смог однозначно ответить, останется ли он в команде в следующем сезоне, поскольку контракт еще не подписан.

"Я не знаю, посмотрим. Послушайте, это внутренние дискуссии, и мы увидим. Я люблю клуб, я люблю болельщиков, и они снова были с нами, и мы хотели отблагодарить их за это. Но я хочу, чтобы они снова были там в воскресенье и сделали стадион удивительным местом для нас, как всегда", - добавил ван Дейк.