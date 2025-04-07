Три сейва. Бущан получил высокие оценки за матч чемпионата Саудовской Аравии

В воскресенье, 6 апреля в чемпионате Саудовской Аравии состоялся матч 26-го тура, в котором "Аль-Шабаб" Георгия Бущана на выезде играл с клубом "Аль-Вахда".

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Украинский кипер вышел в стартовом составе своей команды, провел весь поединок и получил высокие оценки за поединок.

По данным статистического портала SofaScore, Георгий сделал три сейва и получил за свою игру оценку 7.3 очка.

Это вторая самая высокая оценка в составе "Аль-Шабаба" после хавбека Кристиана Гуанки, который отметился двумя ассистами (8.8).