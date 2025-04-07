"Никогда не говори никогда", - Раньери порассуждал о конкуренции Довбика и Шомуродова
Тренер ответил, почему он не играет в два форварда
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" после матча Серии А с "Ювентусом" (1:1), в котором единственный гол римлян забил Эльдор Шомуродов, высказался о конкуренции в атаке между узбеком и украинским форвардом Артемом Довбиком.
"Я должен тщательно об этом подумать, потому что тогда, если мне придется заменить одного из двух, у меня не будет других альтернатив. Это правда, я хотел бы играть с двумя нападающими впереди, но если один устанет, если у него возникнут физические проблемы, кого мне поставить? Вот почему я предпочитаю делать определенный выбор.
Впрочем, никогда не говори никогда, я не хочу ничего исключать... Но я дважды подумаю, потому что знаю, что оба много дают команде. Я немного снимаю нагрузку с Довбика, а Шомуродов заслуживает того, чтобы также играть постоянно. Но даже так, когда он выходитна замену, он всегда хорошо выполняет свою роль.
Мне приятно наблюдать, с каким желанием они выходят на футбольное поле. Это самое важное для любого тренера", – признался Раньери.
Популярное сейчас
- В Кабмине сделали заявление относительно соглашения с США об украинских ресурсах
- Тренер Металлиста поделился впечатлениями от победы в харьковском дерби
- Джокерчук сработал. Почему дела Романа Яремчука в Олимпиакосе улучшились
- Украинский гранд может вернуть Яремчука в УПЛ, - СМИ
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией