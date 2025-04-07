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"Никогда не говори никогда", - Раньери порассуждал о конкуренции Довбика и Шомуродова

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Тренер ответил, почему он не играет в два форварда

"Никогда не говори никогда", - Раньери порассуждал о конкуренции Довбика и Шомуродова

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" после матча Серии А с "Ювентусом" (1:1), в котором единственный гол римлян забил Эльдор Шомуродов, высказался о конкуренции в атаке между узбеком и украинским форвардом Артемом Довбиком.

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"Я должен тщательно об этом подумать, потому что тогда, если мне придется заменить одного из двух, у меня не будет других альтернатив. Это правда, я хотел бы играть с двумя нападающими впереди, но если один устанет, если у него возникнут физические проблемы, кого мне поставить? Вот почему я предпочитаю делать определенный выбор.

Впрочем, никогда не говори никогда, я не хочу ничего исключать... Но я дважды подумаю, потому что знаю, что оба много дают команде. Я немного снимаю нагрузку с Довбика, а Шомуродов заслуживает того, чтобы также играть постоянно. Но даже так, когда он выходитна замену, он всегда хорошо выполняет свою роль.

Мне приятно наблюдать, с каким желанием они выходят на футбольное поле. Это самое важное для любого тренера", – признался Раньери.

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Клаудио Раньери Артем Довбик Рома (Италия) Эльдор Шомуродов
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Источник:
Voce Giallorossa
Опубликовал: Михаил Черныш
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