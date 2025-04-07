Журналист: Я так понимаю, что вердикт по Мудрику уже есть, но его пока не озвучивают

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал новые подробности относительно дисквалификации вингера "Челси" Михаила Мудрика.

Источник заявил, что результаты пробы B, вероятно, уже известны, но ее не хотя т подавать общественности по определенным причинам.

"Я так понимаю, что вердикт по Мудрику уже есть. И некоторые люди о нем уже знают. Просто сейчас идет обжалование этого вердикта, и до полного оглашения ситуации никто об этом не будет говорить.

Только тогда, когда пройдут все инстанции обжалования, станет известен итоговой результат.

Я понимаю, что проба Б подтверждает пробу А. И сейчас адвокаты попросили не выдавать это, пока все дисциплинарные органы не примут свое решение. Ждем, но определенные люди уже знают этот результат", – поделился инсайдом Цыганык.