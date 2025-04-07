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Текущий рейтинг Transfermarkt по самым дорогим голкиперам. Известны места Лунина и Трубина. ФОТО

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Очередной интересный рейтинг от Transfermarkt

Текущий рейтинг Transfermarkt по самым дорогим голкиперам. Известны места Лунина и Трубина. ФОТО

НВ Спорт

Новина українською

Авторитетный статистический портал Transfermarkt составил сводный рейтинг самых дорогих голкиперов мира на данный момент.

В случае, если ценники на игроков одинаковые, высшее место занимал тот, кто моложе.

Рейтинг возглавил голкипер дортмундской "Боруссии" Грегор Кобель с ценником в 40 млн евро. Аналогичный показатель у вратаря лондонского "Арсенала" Давида Райи, но он на два года старше, поэтому идет вторым (27 лет против 29).

23-летний Анатолий Трубин разместился на 11-й позиции, его трансферная стоимость составляет 25 млн евро.

Представитель "Реала" Андрей Лунин, которому исполнилось 26 лет, занимает 27-е место в списке. Его трансферная стоимость – 20 млн евро.

Рейтинг самых дорогих голкиперов мира (по версии Transfermarkt):

Текущий рейтинг Transfermarkt по самым дорогим голкиперам. Известны места Лунина и Трубина. ФОТО - изображение 1Текущий рейтинг Transfermarkt по самым дорогим голкиперам. Известны места Лунина и Трубина. ФОТО - изображение 2Текущий рейтинг Transfermarkt по самым дорогим голкиперам. Известны места Лунина и Трубина. ФОТО - изображение 3
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Опубликовал: Михаил Черныш
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