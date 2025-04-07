Текущий рейтинг Transfermarkt по самым дорогим голкиперам. Известны места Лунина и Трубина. ФОТО
Очередной интересный рейтинг от Transfermarkt
НВ Спорт
Авторитетный статистический портал Transfermarkt составил сводный рейтинг самых дорогих голкиперов мира на данный момент.
В случае, если ценники на игроков одинаковые, высшее место занимал тот, кто моложе.
Рейтинг возглавил голкипер дортмундской "Боруссии" Грегор Кобель с ценником в 40 млн евро. Аналогичный показатель у вратаря лондонского "Арсенала" Давида Райи, но он на два года старше, поэтому идет вторым (27 лет против 29).
23-летний Анатолий Трубин разместился на 11-й позиции, его трансферная стоимость составляет 25 млн евро.
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Рейтинг самых дорогих голкиперов мира (по версии Transfermarkt):
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